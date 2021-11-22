Загроза вторгнення РФ в Україну. У Путіна звинуватили Київ у нарощуванні сили

За його словами, повідомлення про підготовлюване військове вторгнення РФ в Україну може служити ширмою для ніби-то агресивних устремлінь Києва щодо силового вирішення проблеми Донбасу.

"Нагнітання напруженості - це спроба представити РФ як сторону, яка загрожує процесу врегулювання. І, звичайно ж, не можна виключати, що це камуфляж для прикриття агресивних помислів, які можуть мати місце в Києві, мається на увазі агресивні (помисли) в плані бажання вирішити проблему південного сходу (України) силовими методами", - сказав Пєсков.

За його словами, Київ ніби-то і сам нарощує сили.

"Києву допомагають нарощувати сили, Києву постачають значну кількість озброєнь, включаючи сучасне і високотехнологічне. І все це, звичайно, ми спостерігаємо з великою тривогою", - заявив Пєсков.