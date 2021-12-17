Загроза вторгнення РФ до України. Заходи у відповідь можуть стосуватися двох "Північних потоків", - джерело

У разі подальшої ескалації біля українських кордонів трубопровід "Північний потік-2" більше не може бути підключений до мережі. Таке може статися і з "Північним потоком-1".

Про це повідомляють джерела РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Палиця з двома кінцями. Коли запустять "Північний потік-2" і де тут ризики для України".

За інформацією РБК-Україна, йдеться не лише про ПП-2, а й про ПП-1. "Якщо військова ситуація загостриться, то за домовленостями США та Німеччини заходи у відповідь можуть стосуватися не тільки "Північного потоку-2", але і "Північного потоку-1", - сказав виданню співрозмовник, знайомий з результатами переговорів.