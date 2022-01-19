Загроза вторгнення РФ в Україну. Боррель розповів, що може стримати агресію Кремля

Так, під час розмови сторони обговорили комплексний пакет стримування Росії, зокрема підготовку жорстких санкцій ЄС проти РФ на випадок подальшої ескалації.

"В Євросоюзі панує чітке розуміння: лише сильний пакет стримування зупинить Росію", - зазначив Боррель.

Крім цього, глава європейської дипломатії підкреслив, що однією з цілей Росії нині є саме внутрішня дестабілізація України, зокрема з метою здійснення негативного впливу на економічні та фінансові процеси.

Він запевнив у готовності ЄС і надалі підтримувати Україну в цих сферах.

Своєю чергою Кулеба наголосив, що кожна країна ЄС має розуміти, що "якою б високою не була ціна стримування Росії, ціна припинення нової війни буде набагато вищою".

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав єдину ефективну стратегію стримування РФ - застосування комплексного пакета стримування.

Разом з тим держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що у США воліли б вирішити ситуацію з нарощуванням російських військ навколо України мирним шляхом, але все залежатиме від рішення президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше Блінкен підкреслив, що вторгнення Росії до України може початися в дуже короткі терміни, оскільки стягування російських військ біля кордонів відбувається швидкими темпами.