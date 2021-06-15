Є загроза підтоплення: в Україні оголошено штормове попередження

Дощі в Україні не відходять, сьогодні також оголошено штормове попередження. У західних регіонах можливі підтоплення через дощі.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Сьогодні вдень у південній частині злива. Крім західних та північних областей, грози, місцями град, шквали 15-20 м/с.
Крім того, через дощі очікується підняття рівня води:
На річці Прут, що біля державного кордону, очікується підняття рівня води на 0,5 - 1,0 м, без негативних наслiдкiв.
Нагадаємо, сьогодні дощі оминуть тільки дві області України.
Зазначимо, в українських Карпатах вчора йшов сніг, а на сьогодні прогнозують сильні дощі. Крім того, злива буде у південних регіонах України.