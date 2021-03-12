ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

РФ продовжує нарощувати бойовий потенціал біля українського кордону, - Міноборони

Новость на русском → Україна, П'ятниця 12 березня 2021 13:45
РФ продовжує нарощувати бойовий потенціал біля українського кордону, - Міноборони Фото: російські військові (structure.mil.ru)
Автор: Ігор Литвиненко

Російська Федерація продовжує нарощувати бойовий потенціал біля українського кордону і на тимчасово окупованих територіях. Також окупанти готують медичні установи до роботи в посиленому режимі.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

"Російська Федерація саботує дотримання миру і виконання взятих на себе зобов'язань та міжнародних домовленостей. Збройні сили держави-агресора продовжують нарощувати бойовий потенціал у кордонів України і на тимчасово окупованих територіях", - повідомили в Міноборони.

Також в Головному управлінні розвідки України повідомили, що на Донбасі проводилися командно-штабні тренування з приведенням у вищі ступені бойової готовності з'єднань і частин першого і другого армійських корпусів.

"Крім того, окупанти готують медичні установи до роботи в посиленому режимі: з території російської федерації завозяться запаси медичного майна, обладнуються додаткові лікувальні палати, здійснюється дострокова виписка легко хворих осіб", - додали в ГУР.

Нагадаємо, раніше в штабі операції Об'єднаних сил повідомляли про можливості загострення ситуації на Донбасі з боку бойовиків.

При цьому віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков виключив можливість масштабного наступу Російської Федерації на Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Міністерство оборони України Російська Федерація бойовики боевая готовность
NEWS
Рік у масках. Від тотального локдауна до адаптивного карантину: як змінювалися обмеження
Рік у масках. Від тотального локдауна до адаптивного карантину: як змінювалися обмеження
DAILY
Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації