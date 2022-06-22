ru ua
Ср, 22 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Загроза нападу з Білорусі з нами на довгі роки, - глава Київської ОВА

Новость на русском →
Київ, Середа 22 червня 2022 21:30
Загроза нападу з Білорусі з нами на довгі роки, - глава Київської ОВА Фото: Олексій Кулеба, голова Київської ОВА (facebook.com/oleksyikuleba)
Автор: Уляна Безпалько

Загроза нападу з боку Білорусі на Україну буде залишатися роками, оскільки держави мають спільний кордон.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав глава Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"На жаль, ця загроза буде з нами довгі роки. У нас є спільний кордон із Білоруссю, довжина якого 186 кілометрів. Це виклики, до яких ми маємо бути готовими завжди", - заявив Кулеба, додавши, що область готується реагувати на будь-які загрози.

Детальніше про ймовірність нападу на північ України з боку Білорусі ви зможете прочитати в матеріалі РБК-Україна, який вийде 23 червня.

Нагадаємо, раніше у Київській ОВА розповіли, як реагують на загрозу з боку Білорусі.

Додамо, глава ГУР Кирило Буданов розповів, чи є сьогодні загроза нападу на Україну з Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область Білорусь
NEWS
Шольц про партнерство з Росією: неможливе у найближчому майбутньому
Шольц про партнерство з Росією: неможливе у найближчому майбутньому
DAILY
Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі