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Ніхто не відпочиває. У Київській ОВА розповіли, як реагують на загрозу з Білорусі

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Київ, Середа 22 червня 2022 21:12
Ніхто не відпочиває. У Київській ОВА розповіли, як реагують на загрозу з Білорусі Фото: Олексій Кулеба, голова Київської ОВА (facebook.com/oleksyikuleba)
Автор: Уляна Безпалько

Київська область реагує на загрози нападу з боку Білорусі. Ведеться активна робота по укріпленню північного кордону.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів глава Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Ми активно зміцнюємо наш північний кордон. З нашого боку триває постійна робота з військовими щодо посилення оборони Київської області. Декілька разів я також виїжджав на перевірки північної частини нашої області. Там готуються рубежі, позиції, проводяться інженерні роботи, будуємо оборонні споруди", - сказав він.

Кулеба зазначив, що на півночі Київської області постійно перебувають українські військові, вони несуть чергування у цілодобовому режимі. Також проводяться тренування.

"Тобто ніхто не відпочиває. Усі мають бути готові 24/7 для того, щоб відбити потенційний напад. Можу сказати, що зараз оборона області точно зовсім на іншому рівні. Незалежно від того, чи є в інформаційному просторі повідомлення про можливий напад на півночі чи ні, наше завдання - будь-якої миті бути готовими до того, що потенційна загроза у нас там є", - додав очільник ОВА.

Детальніше про ймовірність нападу на північні області з боку Білорусі ви зможете прочитати в матеріалі РБК-Україна, який вийде 23 червня.

Нагадаємо, білоруські ЗМІ повідомили, що армія Білорусі риє окопи на кордоні з Україною та країнами ЄС, а також облаштовує вогневі позиції.

Крім того, глава української розвідки розповів, чи є сьогодні загроза нападу на Україну з Білорусі.

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