Загроза. Мін'юст США проводить перевірку російських компаній

Експерти Мін'юсту США будуть перевіряти "десятки російських компаній" на предмет зв'язку з російськими спецслужбами. Цей процес може зайняти місяці.

Рішення з приводу окремих організацій з Росії може приймати надалі Мінторг США.

"Ми розпочали перший етап аналізу того, що нам потрібно уважно вивчити", - помічник генпрокурора Джон Демерс.



Він пояснив, що при оцінці тієї чи іншої компанії експерти будуть перевіряти, чи має вона зв'язок з російськими спецслужбами. За його словами, іноземні компанії, які мають офіси в Росії, також піддаються вивченню.



Як повідомляло РБК-Україна, США ввели санкції проти низки російських технологічних компаній, які вважаються причетними до кібератак. Потім представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова прокоментувала введення нових санкцій проти Москви з боку Вашингтона. Вона заявила, що відповідь Росії буде невідворотною.

Також американські санкції наклали на фізичних і юридичних осіб за причетність до окупації Криму.