ru ua
Вт, 01 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Загроза кібератак. ФБР просить учасників Олімпіади-2022 відмовитися від особистих смартфонів

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 01 лютого 2022 21:24
Загроза кібератак. ФБР просить учасників Олімпіади-2022 відмовитися від особистих смартфонів Фото: ФБР просить учасників Олімпіади в Пекіні використовувати тимчасові смартфони (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Федеральне бюро розслідувань США закликає учасників зимової Олімпіади-2022 в Пекіні відмовитися від особистих смартфонів. Причина - загроза кібератак з боку китайської влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що ФБР закликає спортсменів і гостей Олімпійських ігор в Пекіні залишити свої смартфони вдома і використовувати замість них тимчасові. У бюро побоюються, що на смартфони можуть потрапити програми-вимагачі, інше шкідливе ПЗ, а також віруси-шпигуни.

У той час ФБР уточнює, що поки невідомо про будь-яку конкретну загрозу на Олімпіаді, але додало, що Національні олімпійські комітети в деяких західних країнах також радять не користуватися особистими смартфонами в Китаї.

Також повідомляться, що попередження від ФБР послідувало за аналогічним попередженням від групи Citizen Lab, яка займається питаннями кібербезпеки. Мова про те, що спортсмени та гості, які їдуть до Пекіна, мають завантажити спеціальний додаток для моніторингу випадків COVID.

За даними Citizen Lab, китайський додаток небезпечний, оскільки отримує доступ до особистих даних, а уразливість в шифруванні дозволяє третій стороні отримати доступ до документів, аудіо і файлів на смартфонах. Китай відкидає будь-які звинувачення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що серед пасажирів літака олімпійської збірної Норвегії виявили коронавірус.

Також Китай повідомив про різке зростання випадків COVID серед спортсменів і чиновників на Олімпіаді.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФБР Олімпіада Кібератака
ТОП-5 фактів про ігри у Пекіні
ТОП-5 фактів про ігри у Пекіні
Які види спорту представлені
Які види спорту представлені
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог