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Загроз життю немає: МЗС шукає альтернативний спосіб повернення українців з Казахстану

Автор: Сергій Пишкін

На тлі масових протестів, які сьогодні відбуваються у Казахстані - Міністерство закордонних справ працює над альтернативним способом повернення українців додому. Найбільша кількість земляків наразі зосереджена саме в Алмати.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив прессекретар МЗС Олег Ніколенко.

За словами Ніколенка, на тлі протестів, міжнародний аеропорт Алмати наразі призупинив усі цивільні рейси й застосовується лише для військово-транспортної авіації держав-членів ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку).

"Усі застряглі громадяни забезпечені тимчасовим житлом та продуктами харчування. Загроз їхньому життю чи безпеці немає. Посольство підтримує з усіма пасажирами постійний зв‘язок та інформуватиме їх про подальші кроки”, - додає Ніколенко.

Водночас згідно з попередньою інформацією, вже 9 січня можливе відновлення регулярних авіарейсів за маршрутом Нур-Сулатан - Київ.

Тим часом МЗС України співпрацює з урядами інших країни, громадяни яких також не можуть покинути територію Казахстану.

Прессекретар МЗС додав, що враховуючи силову операцію й складну безпекову ситуацію - найбезпечнішим варіантом для українців залишається перебування в місцях їхнього тимчасового проживання.

"Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив дипломатам пропрацювати альтернативні шляхи виїзду наших громадян із Казахстану у разі істотних затримок відновлення регулярного авіасполучення. До цієї роботи долучилися усі українські посольства в регіоні", - зауважив Ніколенко.

Водночас як сказав Ніколенко, головною передумовою будь-яких подальших заходів є стабілізація безпекової ситуації.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Казахстані, на тлі масових протестів, станом на сьогодні - затримано майже 6 тисяч осіб. У МЗС розповіли, чи є серед затриманих українці.

Також РБК-Україна розкривало усі подробиці скандалу щодо затримання відомого піаніста з Киргизстану у Казахстані.

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МЗС