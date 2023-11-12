Венгрия проведет опрос среди граждан по поводу поддержки членства Украины в ЕС

Венгерское правительство во время тринадцатых ежегодных консультаций с населением планирует провести опрос о поддержке членства Украины в ЕС.

Об этом заявил государственный секретарь венгерского правительства Тамаш Менцер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Alfahir .

На видеоанонсе будущих консультаций Менцер спросил, считают ли граждане Венгрии, что место Украины в Европейском союзе.

Дальнейший его текст, подыгрывает российским нарративам и побуждает граждан ответить "нет" на основной вопрос консультаций. После просмотра этого видео "хороший избиратель" правительственной партии будет четко знать, что именно является "правильным" ответом на вопрос правительства.

"Сейчас в Украине идет война, поэтому, если страна будет принята в Европейский союз, то война будет перенесена в сообщество, и значительная часть ресурсов ЕС также пойдет в Украину" - добавил госсекретарь.

Тем самым он предположил, что членство в ЕС будет означать некие военные обязательства, и что принятие Украины может быть реализовано уже в ближайшее время, во время нынешнего состояния войны

Однако правда заключается в том, что членство Украины не накладывает на членов Союза никаких военных обязательств, а все обязательства страны могут решать совместно.

Позиция Венгрии по членству Украины в ЕС

Напомним, ранее Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС начать переговоры о членстве с Украиной. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что его страна выступает против вступления Украины в ЕС до завершения войны с Россией.

По его словам, членство Украины "может внести войну в ЕС, чего никто не желает".

Также он отмечал, что Венгрия не поддерживает начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

В то же время наша страна рассчитывает, что страны ЕС поддержат начало вступительных переговоров уже 14 декабря, когда состоится саммит лидеров всех стран-членов.

Добавим также, что на днях секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова идти на компромиссы для достижения целей и стать членом Европейского Союза.

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