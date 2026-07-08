Венгерские государственные СМИ обратились к зрителям со словами "извиняемся за годы лжи"

Что показали на экране

В 16:00 трансляция канала M1 была прекращена. На экране появилось обращение к зрителям.

"Общественные СМИ не могут врать. Мы извиняемся за то, что делали это столько лет! Общественные СМИ сейчас трансформируются, чтобы быть независимыми и авторитетными в будущем. Служба новостей временно приостановлена. Следите за обновлениями!" - говорилось в тексте на экране.

Одновременно остановились портал Hirado.hu, где посетителей встречало то же сообщение, и радио Kossuth Radio, где в эфир ставили только музыку.

Реакция Мадьяра

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал прекращение пропаганды историческим в своем Facebook.

О прекращении финансируемой государством партийной пропаганды в общественных СМИ политики его партии Тиса говорили еще во время предвыборной кампании.

Флагманом пропаганды партии "Фидес" в медиахолдинге MTVA был именно канал M1, реорганизованный в новостной канал руководством Фидеса при правительстве Виктора Орбана.

Что будет дальше

По сообщению государственного информагентства MTI, в 19:56 канал M1 временно перезапустили в новом формате - с фильмами и без новостей. Эфир возобновили с демонстрации фильма "Свидетель".

"Программу Bartók Radio временно можно будет слушать на частоте Kossuth Radio, пока без новостей. Параллельно с созданием нового новостного управления, новостные программы будут постепенно перезапускаться по расписанию", - говорится в объявлении.

Уточняется, что переход не повлияет на предложение программ, кроме новостных служб. Спортивные события будут транслироваться на канале M4 Sport.

Кадровые перестановки

Временный генеральный директор MTVA Андраш П. Горват, назначенный на прошлой неделе, во вторник освободил от обязанностей Жолта Немета – директора канала M1. Это произошло еще до полной приостановки выпусков новостей.

В отставку также ушел Жолт Мезей, заместитель директора по контент-сервисам. Кроме них, несколько ведущих выслали из здания - в частности Аттилу Часара охранники вывели из помещения MTVA.

В 13:00 информагентство MTI опубликовало объявление о новом временном руководстве общественных СМИ.

Постоянных руководителей общественных СМИ будут выбирать по конкурсу после завершения переходного периода.