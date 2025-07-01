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Венгерский опрос о вступлении Украины в ЕС не имеет силы, - Еврокомиссия

Фото: Виктор Орбан, премьер Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Опрос о вступлении Украины в ЕС, который организовал Будапешт, необязателен для выполнения. Пока неясно, что с ним собираются делать дальше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Еврокомиссии Гийома Мерсье.

"Мы принимаем во внимание результаты этих национальных консультаций (опроса - ред.). Венгерское правительство назначило и организовало эти необязательные для выполнения консультации. Как вы знаете, национальные консультации являются делом власти отдельной страны, поэтому Венгрия и венгерское правительство должны объяснить, что они планируют делать с ними дальше", - отметил Мерсье. 

Он обратил внимание, что Украина внедряет реформы, которые необходимы для членства в ЕС, в условиях полномасштабной войны. 

При этом спикер ЕК напомнил, что, согласно выводам Еврокомиссии, Украина соответствует критериями для открытия первого кластера переговоров о вступлении в ЕС.

По словам Мерсье, в ЕК положительно оценили план Украины по нацменьшинствам. Тема нацменьшинств является главным источником противоречий с Венгрией. 

Он подчеркнул, что никаких объективных причин, чтобы блокировать начало вступительных переговоров с Украиной, нет. На этом фоне Мерсье выразил надежду, что такие переговоры начнутся "очень скоро". 

Позиция Венгрии

Напомним, ранее премьер Венгрии Виктор Орбан, ссылаясь на результаты своего опроса, заявил, что 95% венгров якобы против вступления Украины в ЕС.

При этом Венгрия оказалась единственной из 27 стран ЕС, которая заблокировала начало переговоров о вступлении Украины в блок.

Информированные собеседники РБК-Украина считают, что Венгрия может снять вето только после выборов, которые пройдут в следующем году.

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ВенгрияВиктор ОрбанВступление в ЕС