Венгерская прокуратура нагрянула с обысками в офисы партии Орбана

В партии заявили, что следователи прокуратуры пришли без уведомления для изъятия системы связи и баз данных политсилы.

"С 1990 года, с момента падения коммунизма в Венгрии не было подобных прецедентов", - говорится в заявлении "Фидес".

Мадьяр отметил, что общество ждет от прокуратуры объяснений: какое именно производство расследуют и какие материалы были изъяты.

Позиция прокуратуры

Представитель Главной следственной прокуратуры Марианна Бодо подтвердила проведение следственных действий, однако опровергла информацию об изъятии серверов "Фидес".

По ее словам, прокуратура округа Бач-Кишкун проводит расследование деятельности Национального культурного фонда. Дело открыто по подозрению в ненадлежащем управлении и других правонарушениях.

Она объяснила, что детали производства пока не разглашаются в интересах следствия.