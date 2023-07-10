ua ru
Пн, 10 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Венгерская авиакомпания сняла с рейса украинского ветерана: в МИД отреагировали

Новина українською →
Понедельник 10 июля 2023 17:17
Венгерская авиакомпания сняла с рейса украинского ветерана: в МИД отреагировали Фото: Олег Николенко, спикер МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В аэропорту Тель-Авива венгерская авиакомпания Wizz Air сняла с рейса украинского ветерана с ампутированной ногой. В Министерстве иностранных Украины дел будут разбираться в ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко в Facebook.

"Нас очень огорчила информация о ситуации в аэропорту Тель-Авива, и мы хотим в ней разобраться", - отметил Николенко.

Он призвал украинского ветерана, которому отказали в рейсе в Варшаву, выйти на связь с МИД или посольством Украины в Израиле.

Связаться с министерством он может по телефону +38 044 238 1588 или по электронной почте: cons_or@mfa.gov.ua

Номер посольства Украины в Израиле: +972 54 667 6782. Электронная почта: consul_il@mfa.gov.ua

"Если подтвердится нарушение, приложим максимальные усилия для восстановления прав гражданина Украины. Защита прав украинцев за границей - безусловный приоритет", - добавил Николенко.

Что предшествовало

Напомним, сегодня украинского ветерана, который потерял ногу на войне, принудительно сняли с рейса сотрудники авиакомпании Wizz Air. После этого они публично извинились в своих соцсетях.

В компании объяснили, что ветеран якобы вел себя неадекватно, что и стало причиной снятия с рейса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Wizz Air МИД Украины Израиль ветеран Война России против Украины
NEWS
Будут ли гарантии и приглашение? Все расклады для Украины за день до саммита НАТО
Будут ли гарантии и приглашение? Все расклады для Украины за день до саммита НАТО
DAILY
Андрей Смирнов: Реестр олигархов не ко времени, пока в стране война и люди теряют заводы
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Андрей Смирнов: Реестр олигархов не ко времени, пока в стране война и люди теряют заводы