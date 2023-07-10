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Угорська авіакомпанія зняла з рейсу українського ветерана: у МЗС відреагували

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Понеділок 10 липня 2023 17:17
Угорська авіакомпанія зняла з рейсу українського ветерана: у МЗС відреагували Фото: Олег Ніколенко, спікер МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В аеропорту Тель-Авіва угорська авіакомпанія Wizz Air зняла з рейсу українського ветерана з ампутованою ногою. У Міністерстві закордонних України справ розбиратимуться у ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера МЗС України Олега Ніколенка у Facebook.

"Нас дуже засмутила інформація щодо ситуації в аеропорту Тель-Авіва, і ми хочемо в ній розібратися", - зазначив Ніколенко.

Він закликав українського ветерана, якому відмовили у рейсі до Варшави, вийти на зв'язок з МЗС чи посольством України в Ізраїлі.

Зв'язатися з міністерством він може за телефоном +38 044 238 1588 або електронною поштою: cons_or@mfa.gov.ua

Номер посольства України в Ізраїлі: +972 54 667 6782. Електронна пошта: consul_il@mfa.gov.ua

"Якщо підтвердиться порушення, докладемо максимальних зусиль для відновлення прав громадянина України. Захист прав українців за кордоном - безумовний пріоритет", - додав Ніколенко.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні українського ветерана, котрий втратив ногу на війні, примусово зняли з рейсу співробітники авіакомпанії Wizz Air. Після цього вони публічно вибачилися у своїх соцмережах.

У компанії пояснили, що ветеран нібито поводився неадекватно, що стало причиною зняття з рейсу.

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