Угорська авіакомпанія зняла з рейсу українського ветерана: у МЗС відреагували

В аеропорту Тель-Авіва угорська авіакомпанія Wizz Air зняла з рейсу українського ветерана з ампутованою ногою. У Міністерстві закордонних України справ розбиратимуться у ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера МЗС України Олега Ніколенка у Facebook .

"Нас дуже засмутила інформація щодо ситуації в аеропорту Тель-Авіва, і ми хочемо в ній розібратися", - зазначив Ніколенко.

Він закликав українського ветерана, якому відмовили у рейсі до Варшави, вийти на зв'язок з МЗС чи посольством України в Ізраїлі.

Зв'язатися з міністерством він може за телефоном +38 044 238 1588 або електронною поштою: cons_or@mfa.gov.ua

Номер посольства України в Ізраїлі: +972 54 667 6782. Електронна пошта: consul_il@mfa.gov.ua

"Якщо підтвердиться порушення, докладемо максимальних зусиль для відновлення прав громадянина України. Захист прав українців за кордоном - безумовний пріоритет", - додав Ніколенко.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні українського ветерана, котрий втратив ногу на війні, примусово зняли з рейсу співробітники авіакомпанії Wizz Air. Після цього вони публічно вибачилися у своїх соцмережах.

У компанії пояснили, що ветеран нібито поводився неадекватно, що стало причиною зняття з рейсу.