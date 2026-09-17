В Венгрии испугались "адских санкций" США и просят исключения

Венгрия испугалась "адских санкций" США

В Венгрии хотят добиться для себя исключения из "адских санкций" США. Ведь страна до сих пор не отказалась от российских нефти и газа.

Гайду рассказал, что в Вашингтоне обсудил с членами республиканского большинства Палаты представителей США будущее венгерско-американских парламентских отношений.

Вместе с тем Гайду упомянул о новом законопроекте Грэма, который вводит пошлины для крупнейших покупателей российских энергоносителей. Это, по его словам, представляет риск для Венгрии.

"Именно поэтому было важно, что я смог отметить: "Тиса" отдает себе отчет в опасностях и недостатках энергетической зависимости от России, и вскоре будет готов план по ее устранению", - пишет депутат.

Однако пока этого нет, Гайду считает, что Венгрии нужно исключение.

"Я обратился к американским партнерам с просьбой вмешаться, чтобы Венгрия была освобождена от действия этого закона, а также чтобы США поддержали стремление нашей страны к диверсификации энергоснабжения", - заявил он.

Ранее РБК-Украина писало, что чиновник Белого дома подтвердил: президент США Дональд Трамп планирует подписать законопроект о санкциях против России.