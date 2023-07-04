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В Венгрии заявили, что и дальше будут блокировать помощь ЕС Украине

Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Венгрия угрожает дальнейшим блокированием средств Евросоюза на военную помощь Украине, если она не исключит венгерский банк OTP из списка международных спонсоров войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто во время брифинга.

"Наша позиция ясна: до тех пор, пока OTP не будет исключено из этого списка, Венгрия не будет поддерживать какое-либо финансирование внутри ЕС для поставок вооружений Украине", - сказал Сийярто.

Он отметил, что речь идет не только о 500 млн евро, которые правительство страны уже заблокировало, но и о предложениях о помощи Украине в будущем.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что доводы Киева в пользу того, чтобы банк был в этом списке, "уморительны", и что сама финансовая организация следит за тем, чтобы ее участие в банковском секторе РФ не превышало 0,1%.

Венгрия заблокировала транш ЕС на военную помощь Украине

Венгрия не поддержала выделение очередного транша Евросоюза в размере около 500 миллионов евро на военную помощь Украине.

"Мы готовы изменить свое мнение, если украинцы положат конец бессмысленному, лживому положению, согласно которому крупнейший венгерский банк OTP находится в списке международных спонсоров войны", - заявил глава МИД Венгрии.

Следует заметить, что этот транш Венгрия уже блокировала в мае. Причиной тогда также явилось внесение OTP Bank в список международных спонсоров войны.

Что не так с OTP Bank

В мае Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло OTP Bank в международный список спонсоров войны.

Такое решение в НАПК объяснили тем, что крупнейший венгерский банк продолжил свою деятельность в России, несмотря на полномасштабное вторжение войск РФ в Украину, и фактически признал так называемые "Л/ДНР".

Таким образом, компания была внесена в базу данных World-Check, которая осуществляет учет лиц и организаций с повышенным риском. Она используется во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

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