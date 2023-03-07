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В Венгрии заявили об учениях для военных медиков из Украины

Новина українською →
Вторник 07 марта 2023 18:19
В Венгрии заявили об учениях для военных медиков из Украины Фото: в Венгрии заявили об учениях для военных медиков из Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны Венгрии заявило об учениях для военных медиков из Украины. В то же время, опровергло любые возможные поставки вооружения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на венгерский портал 24.hu.

Как отметили в Министерстве обороны Венгрии, Будапешт "не поддерживает никаких шагов, ведущих к эскалации войны", в связи с чем он не намерен отправлять в Украину солдат или оружие.

"Тем не менее, как соседняя страна, в рамках крупнейшей гуманитарной акции в истории Венгрии, Венгрия помогает попавшим в беду и нуждающимся в помощи. В духе этого мы оказали помощь в лечении раненых украинских солдат, а Вооруженные силы Венгрии также принимают участие в подготовке украинских военных медиков в гуманитарных целях", - заявили в министерстве.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава Министерства иностранных дел Венгрии Петр Сиярто подтвердил недавно информацию о подготовке визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев.

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