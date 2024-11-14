В Венгрии заявили об хакерской атаке на агентство по оборонным закупкам

По его словам, атака была осуществлена "враждебной иностранной, негосударственной хакерской группой".

Гуляш заявил, что в агентстве не обрабатываются секретные данные о военной структуре Венгрии, поэтому информация, к которой могли получить доступ хакеры, не представляет угрозы национальной безопасности. Наиболее чувствительные данные, которые, возможно, были скомпрометированы, касаются планов и данных о военных закупках Венгрии.

Известно, что кибератака, предположительно проведенная группой INC Ransomware, привела к загрузке и шифровке файлов на серверах агентства, а также публикации нескольких скриншотов в интернете.

Гуляш подчеркнул, что ведется расследование для оценки масштабов инцидента и установления данных, к которым получили доступ хакеры.

Венгрия, являясь членом НАТО, активно развивает свои вооруженные силы. В рамках программы модернизации, начатой в 2017 году, страна приобрела танки, вертолеты и системы ПВО. Одним из примеров сотрудничества с иностранными партнерами стало производство боевых машин пехоты Lynx немецкой компании Rheinmetall в Венгрии.