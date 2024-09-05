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В США россиян обвиняют в кибератаках на Украину в преддверии полномасштабного вторжения

Четверг 05 сентября 2024 23:18
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В США россиян обвиняют в кибератаках на Украину в преддверии полномасштабного вторжения Иллюстративное фото: в США предъявили обвинения российским хакерам (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В США предъявили обвинения шестерым гражданам России. Они могли совершить кибератаки на Украину и НАТО перед началом полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минюста США.

Как отметили в ведомстве, обвинения предъявили пятерым офицерам Главного разведывательного управления РФ:

  • Юрию Денисову;
  • Владиславу Боровкову;
  • Денису Денисенко,
  • Дмитрию Голошубову;
  • Николаю Корчагину.

Шестой обвиняемый - гражданский Амин Стигал, который родился в Чечне.

Как выяснили американские правоохранители, 13 января 2022 года преступная группировка совершила кибератаку на ряд украинских ведомств, среди которых было Министерство внутренних дел, Министерство энергетики, Министерство образования и науки, Министерство финансов, Счетная палата.

В ходе кибератаки злоумышленникам удалось похитить конфиденциальные данные украинцев, в том числе медицинские карты. Также не сайтах украинских министерств появилась надпись:

"Украинец! Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее".

При этом в августе 2022 года фигуранты взломали транспортную инфраструктуру одной из стран Центральной Европы, которая поддерживала Украину.

Начиная с августа 2021 года, обвиняемые исследовали различные защищенные компьютерные системы, в том числе связанные с 26 странами-членами НАТО, в поисках потенциальных уязвимостей.

Что предшествовало

Напомним, в январе 2022 года стало известно об одной из самых мощных кибератак на правительственные сайты Украины.

Злоумышленники пытались притвориться поляками, но у них этого не получилось. Тогда к расследованию украинские правоохранители привлекли иностранных коллег.

Детально о кибератаке - в материале РБК-Украина.

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