В Венгрии с аэродрома украли детали МиГ-29, полученных от России в счет долга

Взлом аэродрома в Кечкемете

Около двух недель назад неизвестные проникли на территорию военного аэродрома в Кечкемете, перерезав проволочное ограждение. Они похитили детали, расположенные за носовым конусом неиспользуемых истребителей МиГ-29 - элементы локаторов.

Реакция властей

В полиции подтвердили, что по факту кражи идет расследование, но в интересах следствия детали не раскрываются. Министерство обороны Венгрии также отказалось от комментариев.

История "долговых" истребителей

В 1993 году Венгрия получила от России 28 истребителей МиГ-29 в счет погашения государственного долга. В 2010 году эти самолеты были сняты с вооружения и заменены на шведские Gripen.

Попытка продать МиГ-29

В 2019 году Венгерское национальное агентство по управлению госимуществом попыталось продать 19 оставшихся самолетов через открытый аукцион, но заявок не поступило.