В Венгрии придумали препятствие для встречи Зеленского и Орбана

Он заявил, что ответ украинской стороны на 11 требований Будапешта относительно прав венгров на Закарпатье якобы был "неконструктивным".

Министр отметил, что во время встречи в Ужгороде он заявил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе и главе офиса Зеленского Андрею Ермаку, что Венгрия ожидает возвращения венгерскому нацменьшинству на Закарпатье прав, которые оно имело до 2015 года.

Будапешт решил предоставить Киеву документ из 11 пунктов о том, какие решения должна принять украинская сторона.

"Ответный документ, полученный от украинской стороны, не содержит никакого прогресса в этой сфере", - заявил Сийярто.

Встреча Зеленского и Орбана

Министр добавил, что Венгрия направит свой официальный ответ Украине в течение завтрашнего дня. По его словам, условия для встречи на высшем уровне, а именно Зеленского и Орбана, якобы не могут быть выполнены до тех пор, пока Киев не примет законы, "возвращающие права" венгерского национального сообщества.

Что предшествовало

29 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто приезжал в Ужгород, где встретился главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Чиновники отметили, что переговоры будут касаться нормализации украино-венгерских отношений.

Сийярто сказал, что встреча венгерского премьера с украинским президентом будет иметь смысл, "если это может дать результат". Требования Венгрии к Украине обычно касаются венгерской общины на Закарпатье.

Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что в Украине был принят рамочный закон о национальных меньшинствах в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии. Затем, по требованию Венецианской комиссии, имплементировали все кроме одной рекомендации.

Еще в декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял приглашение лидера Украины Владимира Зеленского по поводу двусторонней встречи.