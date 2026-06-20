В Венгрии отменили запрет на украинские СМИ, введенный при Орбане

По словам чиновника, решение о разблокировке украинских СМИ было принято совместно с Министерством иностранных дел страны.

Тарр напомнил, что запрет на украинские издания был введен в 2025 году в ответ на решение Украины ограничить деятельность отдельных венгерских СМИ. По его словам, речь шла об изданиях, которые, по мнению украинской стороны, нарушали журналистские стандарты, распространяли российскую пропаганду и нагнетали панические настроения в связи с возможной мировой войной.

"Нельзя путать СМИ, распространяющие российскую пропаганду, с настоящей, независимой прессой ни в Венгрии, ни на международном уровне. Свергнутое правительство постоянно работало над тем, чтобы сеять рознь, и блокировка этих изданий не преследовала иной цели", - подчеркнул министр.

Он добавил, что нынешнее правительство делает ставку на улучшение добрососедских отношений, что также должно положительно повлиять на положение венгерской общины за пределами страны.

"Наша задача - налаживание добрососедских отношений, что будет способствовать улучшению положения венгров за рубежом, - это общее национальное дело. Двигаясь по этому пути, благодаря нашему предыдущему историческому соглашению мы за несколько недель достигли большего, чем свергнутое правительство за 16 лет", - подчеркнул Тарр.

Вопрос отмены запрета власти Венгрии согласовали с представительницей украинского национального меньшинства Лилианой Грексой.

После принятия решения она подчеркнула, что доступ к новостям на родном языке имеет большое значение как для украинской общины, так и для беженцев, проживающих в Венгрии.