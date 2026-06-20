RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Венгрии отменили запрет на украинские СМИ, введенный при Орбане

11:23 20.06.2026 Сб
2 мин
В Будапеште назвали блокировку украинских изданий ошибкой предыдущего правительства
aimg Мария Науменко
Фото: Венгрия отменила запрет на украинские СМИ, введенный при Орбане (freepik.com)

Украинская община и беженцы в Венгрии смогут без ограничений получать новости на родном языке. Для этого власти страны пересмотрели решение, вызвавшее немало дискуссий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook министра социальных отношений и культуры Венгрии Золтана Тарра.

По словам чиновника, решение о разблокировке украинских СМИ было принято совместно с Министерством иностранных дел страны.

Тарр напомнил, что запрет на украинские издания был введен в 2025 году в ответ на решение Украины ограничить деятельность отдельных венгерских СМИ. По его словам, речь шла об изданиях, которые, по мнению украинской стороны, нарушали журналистские стандарты, распространяли российскую пропаганду и нагнетали панические настроения в связи с возможной мировой войной.

"Нельзя путать СМИ, распространяющие российскую пропаганду, с настоящей, независимой прессой ни в Венгрии, ни на международном уровне. Свергнутое правительство постоянно работало над тем, чтобы сеять рознь, и блокировка этих изданий не преследовала иной цели", - подчеркнул министр.

Читайте также: Мадьяр приказал немедленно расследовать захват инкассаторов "Ощада"

Он добавил, что нынешнее правительство делает ставку на улучшение добрососедских отношений, что также должно положительно повлиять на положение венгерской общины за пределами страны.

"Наша задача - налаживание добрососедских отношений, что будет способствовать улучшению положения венгров за рубежом, - это общее национальное дело. Двигаясь по этому пути, благодаря нашему предыдущему историческому соглашению мы за несколько недель достигли большего, чем свергнутое правительство за 16 лет", - подчеркнул Тарр.

Вопрос отмены запрета власти Венгрии согласовали с представительницей украинского национального меньшинства Лилианой Грексой.

После принятия решения она подчеркнула, что доступ к новостям на родном языке имеет большое значение как для украинской общины, так и для беженцев, проживающих в Венгрии.

Напомним, что после победы на парламентских выборах партия "Тиса" получила конституционное большинство и приступила к пересмотру ряда решений, принятых во время правления Виктора Орбана. Одним из приоритетов новой власти стала реформа государственных институтов и медиасектора.

В частности, в парламент уже внесен законопроект о реформе общественных СМИ, который предусматривает ограничение политического влияния на редакционную политику, обновление руководства и создание независимого надзорного механизма.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкраинаВенгрия