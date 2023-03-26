В Венгрии объяснили свои призывы к прекращению огня в Украине

По его словам, призывы Венгрии к перемирию не означают согласие, что захваченные Россией украинские территории отойдут ей.

"Знаете, остановить войну и сесть за стол переговоров не означает, что вы принимаете статус-кво... Когда война прекратится и начнутся мирные переговоры, совсем не обязательно, что границы будут там, где проходит линия фронта. Мы знаем это и из нашей собственной истории... Прекращение огня должно наступить сейчас", - сказал Сийярто.

Напомним, ранее глава МИД Венгрии призвал немедленно прекратить огонь в Украине. Он заявил, что российский диктатор Владимир Путин и президент США Джо Байден должны встретиться и обсудить Украину, "оказав услугу человечеству".

В Офисе президента заявили, что Будапешт такими заявлениями выгораживает российский геноцид украинцев.

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