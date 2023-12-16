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В Венгрии боятся "ущерба" от переговоров о вступлении Украины в ЕС

Фото: глава МИД Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Венгрия может заблокировать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, они смогут нанести "ущерб" Будапешту.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mandiner.

"Если при подготовке к реальным переговорам Брюссель захочет втиснуть в переговорные рамки что-то такое, что нанесло бы нам ущерб, то нам тогда придется прибегнуть к инструменту жесткого вето", - заявил Сийярто.

По его словам, Венгрия считает "принципиальным" решение Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Глава МИД Венгрии также подчеркнул, что Венгрия приняла якобы наилучшее решение, решив не участвовать в голосовании по началу переговоров о членстве Украины. Таким образом, Будапешт не будет нести "ответственность" за это и освобождает себя от последствий.

Позиция Венгрии о вступлении Украины в ЕС

Ранее сообщалось, что Венгрия намерена блокировать все переговоры, что связаны с вступлением Украины в ЕС. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Аргентине, смог пообщаться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в преддверии саммита лидеров ЕС. По словам украинского лидера, разговор был откровенным и касался европейских дел двух государств.

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с венгерским коллегой Петером Сийярто впервые после полномасштабного вторжения. После встречи украинский министр заявил, что наша страна получила неофициальный и непубличный положительный сигнал от Будапешта о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

Более детально о том, что ожидает Украину после решения Евросовета, можете узнать в материале РБК-Украина.

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