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В Венгрии бьют тревогу из-за решения Украины прекратить транзит нефти "Лукойл"

Фото: Петер Сийярто, глава МИД Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Венгрия недовольна после того, как Украина прекратила транзит нефти российской компании "Лукойл". Вопрос хотят вынести на заседание Совета ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря венгерского правительства Золтана Ковача в Twitter.

Сийярто считает, что решение Украины прекратить транзит нефти “Лукойл” является "непонятным и неприемлемым". 

Глава венгерского МИД добавил, что Венгрия и Словакия зависят от нефтепровода "Дружба", по которому "Лукойл" поставляет около двух миллионов тонн нефти в год.

"Это решение ставит под серьезную угрозу долгосрочную безопасность поставок нефти в Венгрию и Словакию", - рассказал министр. 

По его словам, Венгрия уже призвала Украину решить этот вопрос. Его также хотят обсудить на саммите министров иностранных дел стран ЕС. 

"Это странно, что страна, стремящаяся в ЕС, ставит под угрозу энергоснабжение двух стран-членов ЕС, особенно летом, когда потребление энергии находится на пике", - заявил Сийярто. 

Что предшествовало

Напомним, ранее стало известно, что нефть "Лукойл" перестала поступать в Словакию и Венгрию через Украину.

Прекратить транзит решили власти Украины, поскольку они ввели соответствующие санкции против российской компании.

В МИД Словакии уже жаловались, что прекращение поставок нефти может негативно повлиять на работу НПЗ в Братиславе.

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