RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Венгрия не сможет заблокировать 50 млрд евро для Украины от ЕС, - еврокомиссар

Фото: Йоханнес Хан, еврокомиссар (flickr by European Parliament)
Автор: Иван Носальский

Венгрии не удастся заблокировать увеличение бюджета Европейского союза, которое предусматривает пакет для Украины в размере 50 млрд евро.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам финансов Йоханнес Хан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUobserver.

Хан в ходе своего выступления перед депутатами Европарламента отверг слухи в СМИ о том, что Еврокомиссия якобы обсуждает уступки Будапешту в виде размораживания части средств для Венгрии в обмен на поддержку пересмотра бюджета до 2027 года. 

"Нас не будут шантажировать", - подчеркнул чиновник. 

Он уточнил, что у Еврокомиссии есть обходные пути, как добиться утверждения пересмотра бюджета без поддержки Венгрии. 

"Мы можем найти решение, которое касается только 26 стран-членов (Евросоюза - ред.). Могут быть определенные задержки, если нам придется применять различные меры. Но, в конце концов, я уверен, я убежден, что нас не остановить", - добавил Хан. 

Что предшествовало

Напомним, 22 млрд евро, которые предусматривались для Венгрии, ЕС заморозил еще в декабре 2022 года. Такое решение было связано с тем, что в стране обнаружили проблемы с защитой прав человека и верховенством права. 

В октябре этого года журналисты Reuters сообщили о том, что в ЕС рассматривают передачу Венгрии 13 миллиардов евро из вышеупомянутых 22

Это якобы должно будет поощрить Будапешт к поддержке пересмотра бюджета ЕС до 2027 года, который предусматривает помощь Украине в размере 50 млрд евро. 

 

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕврокомиссияВенгрияЕвросоюзПомощь Украине