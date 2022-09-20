RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Венгрия заявила, что ЕС не должен рассматривать новые санкции против России

Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (facebook.com.szijjarto.peter. official)
Автор: Александр Белоус

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский Союз не должен рассматривать новые санкции против России, поскольку это только усугубит кризис энергоснабжения и нанесет ущерб Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"ЕС должен… прекратить упоминать о 8-м пакете санкций, должен перестать обозначать меры, которые только еще больше усугубят кризис энергоснабжения", - заявил Сийярто.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС принять восьмой пакет санкций против России.

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что каждый следующий пакет санкций будет даваться сложнее, чем предыдущий при нынешнем статус-кво

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия