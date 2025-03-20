Венгрия не помешает Украине открыть переговорные кластеры с ЕС в этом году, - Стефанишина
Украина проводит консультации с Венгрией и Еврокомиссией по поводу открытия переговорных кластеров по вступлению в Европейский Союз. Позиция Венгрии не помешает этому процессу.
Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
"Мы ведем консультации с венгерской стороной, так же как и с Европейской комиссией. Мы понимаем, что вопрос блокировки Венгрии выходит далеко за пределы самого переговорного процесса. Украина готова открывать кластеры и последовательно, и так же может сделать открытие всех кластеров в рамках одной межправительственной конференции, в зависимости от того, как будут вестись переговоры с венгерской стороной", - сказала Стефанишина.
Она подчеркнула, что вопрос открытия всех переговорных кластеров сегодня фактически зависит от Еврокомиссии.
"Мы уверены, что вопрос о членстве Украины в ЕС - это решение, которое уже принято. И рассматриваем проблему с Венгрией лишь как небольшую преграду, которая не мешает достижению нашей цели об открытии всех переговорных разделов именно в этом году", - отметила вице-премьер.
Стефанишина также прокомментировала планы Венгрии провести внутренний опрос относительно того, считают ли венгры возможным членство Украины в ЕС.
"Хочу напомнить, что это не референдум, а письменный опрос граждан. Такой же письменный опрос также происходил в декабре 2023 года накануне решения Европейского совета об открытии переговорного процесса. Поэтому мы уже проходили этот процесс. Я думаю, что поддержка граждан Венгрии является более положительной, чем ожидает венгерское правительство. Я также давала публичные сигналы венгерской стороне о том, что правительство Украины всегда готово к диалогу", - добавила она.
Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС
Напомним, как рассказал недавно глава МИД Польши Радослав Сикорский, переговоры о вступлении Украины в ЕС затягиваются из-за Венгрии. Будапешт блокирует переговоры.
К тому же премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул ультиматум Европейскому Союзу. Среди его требований - отказ принимать Украину в ЕС.
Как писало Politico, ЕС мог бы лишить Венгрию права голоса, но не желает публичного разрыва единства, который мог бы спровоцировать такой шаг.
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