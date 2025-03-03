Венгрия заблокировала проект ЕС по гарантиям безопасности и военной помощи Украине, - Politico

На встрече послов ЕС в пятницу Венгрия заблокировала проект текста, касающийся Украины, который содержал формулировку о гарантиях безопасности, которые Европейский Союз может предоставить Киеву, а также новый пакет военной помощи.

Это решение стало частью более широкого разногласия среди стран ЕС относительно подхода к поддержке Украины в условиях войны.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо со своей стороны заявил, что его страна откажется от дальнейшей финансовой или военной помощи Украине.

Он также отверг так называемый "мир через силу", который, по его мнению, является нереалистичной политикой.