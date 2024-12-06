Венгрия "вероятно" шпионила за делегациями ЕС: детали расследования журналистов

Бельгийские и венгерские журналисты обнаружили, что венгерские спецслужбы могли заниматься незаконным шпионажем за чиновниками ЕС, когда те посещали страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование De Tijd и Direkt36.
В частности, сотрудники Информационного офиса Венгрии (IH) следили за представителями Европейского офиса по борьбе с мошенничеством (OLAF).
Деятельность венгерских спецслужб приходится на период с 2015 по 2017 год, когда сотрудники OLAF расследовали деятельность компаний, связанных с премьер-министром Виктором Орбаном.
Журналисты отмечают, что венгерские спецслужбы могли использовать следующие методы для отслеживания:
Деятельность венгерских спецслужб приходится на период с 2015 по 2017 год, когда OLAF проводил расследование по компании, связанной с Орбаном.
Берталан Хаваси, руководитель пресс-службы офиса премьер-министра, ответил, хотя и не сразу, на запрос издания Politico об отношении правительства к фактам в расследовании журналистов.
"Мы не имеем дело с фейковыми новостями", - коротко заявил он.
Однако, как отметило издание, ранее Венгрию уже обвиняли в изломе телефонов журналистов, активистов и оппозиционных деятелей, а в 2021 году правительство признало покупку израильского шпионского программного обеспечения Pegasus.
Напомним, что в текущем году Венгрия решила ослабить визовые ограничения для российских туристов. В ЕС назвали это "открытой дверью" для шпионов. Подробности - в материале РБК-Украина.
Также известно, что Орбан угрожает ЕС ветовать следующий долгосрочный бюджет, если Венгрии не разблокируют средства, замороженные из-за проблем с верховенством права и коррупцией.
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