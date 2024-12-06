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Орбан угрожает ЕС ветировать следующий долгосрочный бюджет, выдвинул свои требования

Пятница 06 декабря 2024 13:37
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Орбан угрожает ЕС ветировать следующий долгосрочный бюджет, выдвинул свои требования Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает наложить вето на следующий долгосрочный бюджет Европейского союза (ЕС), если его стране не разблокируют средства, которые были заморожены из-за проблем с верховенством права и коррупцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, речь идет о семилетнем бюджете ЕС с 2028 года, который потребует единодушия среди всех членов политического блока тогда, когда Орбан уже имеет опыт затягивания совместных решений.

"Венгрия, несомненно, получит эти средства. Средства, которые мы не получим в 2025 и 2026 годах, нам придется получить в 2027 и 2028 годах, потому что если мы этого не сделаем, то ЕС не будет иметь бюджета, потому что я не соглашусь на это", - заявил он в интервью государственному радио Венгрии.

Bloomberg добавляет, что, по словам финансовых экспертов, около 20 миллиардов евро (примерно 21,1 миллиарда долларов), которые сейчас удерживает ЕС из-за конфликта с Венгрией, являются одним из серьезных вызовов для экономики страны. На прошлой неделе рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз по долговому рейтингу Венгрии со "стабильного" на "негативный". Такое решение объясняется ухудшением перспектив для венгерского правительства в разрешении спора с ЕС.

Противоречия между Венгрией и ЕС

В последние годы, на фоне полномасштабной войны в Украине, между Венгрией и Европейским Союзом (ЕС) обострились споры, особенно по политическим и финансовым вопросам. Одной из основных тем конфликта стал пакет финансовой помощи в рамках программы Ukraine Facility, которая предусматривает выделение 50 миллиардов евро на поддержку Украины в период 2024-2027 годов.

Венгрия заблокировала одобрение этого пакета, требуя размораживания 30 миллиардов евро, которые ЕС удерживает из-за критики ситуации с верховенством права и коррупцией в стране. Впрочем, ранее Европейская комиссия решила снять блокировку с 10 миллиардов евро, чтобы получить венгерское согласие на старт переговоров о членстве Украины в ЕС.

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Венгрия Евросоюз Виктор Орбан
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