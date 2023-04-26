ua ru
Ср, 26 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Венгрия выдвинула условия для транзита запрещенной на экспорт агропродукции из Украины

Новина українською →
Украина, Среда 26 апреля 2023 12:44
Венгрия выдвинула условия для транзита запрещенной на экспорт агропродукции из Украины Фото: Венгрия объявила условия транзита украинской агропродукции, запрещенной на импорт (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Венгрия объявила условия транзита украинской агропродукции, на которую наложен запрет на ввоз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укртрансбезопасность".

Венгрия запретила ввоз на свою таможенную территорию из Украины аграрные товары, которые в таможенных декларациях указаны по следующим кодам УКТ ВЭД: 0201, 0202, 0203, 0204, 0207, 0407, 0409,00 , 1101, 1102, 1104, 1205, 1206, 1512, 1514, 1701, 1905, 2005, 2204.

"Такие товары могут следовать через Венгрию только транзитом и только при выполнении ряда условий", - предупреждают в ведомстве.

Условия для транзита следующие:

  • грузовик должен быть опломбирован пломбами, устанавливаемыми при оформлении таможенной декларации Т1;
  • транзитный товар не может находиться на территории Венгрии более 7 дней.

В "Укртрансбезопасности" добавляют, что за нарушение сроков пребывания транзитного товара на территории Венгрии полиция и таможенные органы имеют право наложить санкции на перевозчика.

"За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 100% от стоимости продукции без учета НДС. Условия пересечения границы для разных товаров могут изменяться в зависимости от решений отдельных стран или от международных договоренностей", - подчеркнули в "Укртрансбезопасности".

Как сообщалось, Еврокомиссия и министры из пяти стран Евросоюза не смогли прийти к согласию по вопросу импорта украинской агропродукции.

Напомним, правительство Польши официально запретило ввозить зерно и другую продовольствие из Украины.

Кроме того, после Польши о запрещении импорта украинского зерна заявила Венгрия. Запрет был введен по меньшей мере до 30 июня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия
NEWS
Самые тяжелые бои идут на юге и западе Бахмута: карты боев ISW
Самые тяжелые бои идут на юге и западе Бахмута: карты боев ISW
DAILY
Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России