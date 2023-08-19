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Венгрия будет производить боевые дроны вместе с Израилем и Германией

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Суббота 19 августа 2023 08:12
Венгрия будет производить боевые дроны вместе с Израилем и Германией Фото: Виктор Орбан, премьер Венгрии (facebook com orbanviktor)
Автор: Владимир Костырин

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о подписании соглашения о производстве боевых беспилотников в сотрудничестве с израильскими и немецкими компаниями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В ходе своего выступления на церемонии открытия нового завода по производству боевого оборудования в Залаэгерсеге венгерский премьер отметил, что беспилотники будут производиться в рамках усилий по развитию и модернизации военной и оборонной промышленности страны.

Со стороны Израиля выступит оборонная технологическая компания UVision, а кто станет партнером от ФРГ - политики не уточнил.

Венгерскому правительству принадлежат 49% акций открывшегося в Залаэгерсеге завода боевых машин немецкой военно-технической компании Rheinmetall.

По словам Орбана, вскоре начнется работа еще одной инвестиции Rheinmetall в Центральной Венгрии, которая, по его словам, станет "одним из самых современных заводов по производству боеприпасов в Европе".

Также он заявил, что Венгрия, как член НАТО, в этом году оправдает ожидания Альянса в отношении того, что страны-члены будут тратить не менее 2% своего ВВП на оборону.

Rheinmetall передает вооружения Украине

Напомним, 25 июля в компании Rheinmetall заявили, что Украина получит две передовые системы противовоздушной обороны Skynex, включая боеприпасы воздушного подрыва, во второй половине 2023 года.

Также, немецкий оборонный концерн приобрел 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems. Rheinmetall планирует их отремонтировать и отправить в Украину.

Добавим, недавно Rheinmetall подтвердил информацию о том, что Украина получит систему воздушной разведки нового поколения Luna от Германии. Это должно произойти в течение 2023 года.

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Венгрия дрони Виктор Орбан
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