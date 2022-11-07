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Венгрия отказывается давать деньги на кредит Евросоюза для Украины

Фото: Петер Сийярто, глава МИД Венгрии (flickr by US Dept of State)
Автор: Иван Носальский

Венгрия не будет вносить финансовый вклад в долгосрочный кредит Евросоюза для поддержки Украины в 2023 году на сумму 18 миллиардов евро.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Portfolio, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Мы готовы продолжать финансовую поддержку на двусторонней основе, на основе двустороннего соглашения между Украиной и Венгрией. Но мы, конечно, не будем поддерживать какие-либо совместные заимствования Евросоюза в этой сфере", - рассказал министр.

По его словам, Венгрия уже оказала достаточную финансовую помощь Украине при помощи совместных заимствований в период пандемии COVID-19.

"Мы поддерживали совместное заимствование во время эпидемии коронавируса и этого более чем достаточно", - добавил Сийярто.

Он также отметил, что его страна еще до начала полномасштабной войны потратила сотни миллионов евро для того, чтобы поддержать здравоохранение, образование, учреждения культуры и церкви в Украине.

Отметим, что такое заявление Сийярто прозвучало на следующий день после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о представлении пакета финансовой помощи Украине на 2023 год.

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