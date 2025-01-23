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Венгрия отказалась автоматически продлить санкции против России и предложила дебаты

Венгрия, Четверг 23 января 2025 13:37
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Венгрия отказалась автоматически продлить санкции против России и предложила дебаты Фото: Гергели Гуляш (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Судьба санкций Европейского союза против России оказалась под вопросом после того, как высокопоставленный венгерский чиновник и дал понять, что их возобновление к концу месяца не должно быть автоматическим, и призвал к "дебатам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Избрание Дональда Трампа в США создало "новую ситуацию", которая означает, что возобновление санкций не должно быть "автоматическим", заявил журналистам министр кабинета министров Гергели Гуляш.

Он отказался отвечать на неоднократные вопросы о том, наложит ли премьер-министр Виктор Орбан вето на продление санкций или придется ли созывать внеочередной саммит ЕС по этому вопросу.

Орбан, который неоднократно призывал к отмене санкций против России, оказался в неловком политическом положении после того, как в среду Трамп пригрозил России новыми пошлинами, если президент Владимир Путин не сможет заключить "соглашение" о прекращении войны с Украиной.

До сих пор венгерский лидер заявлял, что Трамп попытается положить конец войне, прекратив помощь Украине.

Послы ЕС встретятся в ближайшие дни, чтобы выяснить, смогут ли они продвинуть продление, которое до сих пор было обычной рутиной, но требует единогласной поддержки 27 государств-членов блока. Несколько дипломатов заявили, что в настоящее время нет запасного плана по продлению санкций, если Орбан продолжит их блокировать.

Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила определенный оптимизм по поводу того, что ЕС придет к соглашению о сохранении санкций в отношении России до истечения срока их действия в конце месяца.

"Я настроена оптимистично, потому что мы всегда в конечном итоге достигали единства и сохраняли его до сих пор, поэтому я уверена, что и на этот раз у нас все получится", - сказала она, имея в виду предыдущие обсуждения санкций.

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