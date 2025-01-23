Венгрия отказалась автоматически продлить санкции против России и предложила дебаты

Судьба санкций Европейского союза против России оказалась под вопросом после того, как высокопоставленный венгерский чиновник и дал понять, что их возобновление к концу месяца не должно быть автоматическим, и призвал к "дебатам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Избрание Дональда Трампа в США создало "новую ситуацию", которая означает, что возобновление санкций не должно быть "автоматическим", заявил журналистам министр кабинета министров Гергели Гуляш.

Он отказался отвечать на неоднократные вопросы о том, наложит ли премьер-министр Виктор Орбан вето на продление санкций или придется ли созывать внеочередной саммит ЕС по этому вопросу.

Орбан, который неоднократно призывал к отмене санкций против России, оказался в неловком политическом положении после того, как в среду Трамп пригрозил России новыми пошлинами, если президент Владимир Путин не сможет заключить "соглашение" о прекращении войны с Украиной.

До сих пор венгерский лидер заявлял, что Трамп попытается положить конец войне, прекратив помощь Украине.

Послы ЕС встретятся в ближайшие дни, чтобы выяснить, смогут ли они продвинуть продление, которое до сих пор было обычной рутиной, но требует единогласной поддержки 27 государств-членов блока. Несколько дипломатов заявили, что в настоящее время нет запасного плана по продлению санкций, если Орбан продолжит их блокировать.