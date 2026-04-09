Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Венгрия и РФ заключили тайный 12-пунктный план: что предусмотрено документом

01:49 09.04.2026 Чт
2 мин
Венгерская оппозиция бьет тревогу из-за "московского протокола"
aimg Екатерина Коваль
Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент РФ Владимир Путин (Getty Images)

Венгерское правительство подписало с Россией соглашение, предусматривающее расширение двусторонних экономических, торговых, энергетических и культурных связей.

Что предусматривает 12-пунктный план

Документ, который не публиковался ранее, был подписан министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко в декабре 2025 года в Москве. Он определяет масштабное сближение в таких сферах, как:

  • энергетика - совместные проекты в нефтяной, газовой и ядерной сферах, а также строительство новых электростанций и водородных проектов;

  • торговля - стремление "изменить негативный тренд" в двусторонней торговле, упавший из-за санкций ЕС;

  • образование - усиление преподавания русского языка, импорт учителей из РФ, взаимное признание квалификаций и обмен студентами;

  • культура и спорт - обменные программы, сотрудничество в цирковом искусстве, план совместных спортивных мероприятий на 2026-2027 годы.

Политический контекст

Встреча в Москве состоялась в рамках 16-го заседания Российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которая работает с 2005 года.

Предыдущее заседание было в сентябре 2024 года, а до того - в ноябре 2021 года (разрыв совпадает с началом полномасштабной войны РФ против Украины 24 февраля 2022 года).

Накануне парламентских выборов в Венгрии, которые состоятся 12 апреля, оппозиционный кандидат Петер Мадьяр использует этот факт против Виктора Орбана, обвиняя его в "откровенной измене" из-за тесных связей с Кремлем.

Реакция Будапешта

"Двустороннее сотрудничество Венгрии руководствуется национальными интересами, а не любым давлением со стороны крайне предвзятых либеральных мейнстримных медиа. Продолжайте свою предвзятую работу!", - ответил Сийярто на запрос Politico.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял о готовности предоставить российскому диктатору Владимиру Путину всю необходимую помощь для "урегулирования" войны в Украине.

Кроме того, бывший представитель криминального мира Венгрии рассказал о связях Орбана с подпольными кругами Будапешта в 1990-х годах.

По его словам, именно эти структуры якобы могли финансировать политическую деятельность будущего премьера в начале его карьеры.

