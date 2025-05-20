Венгрия одобрила законопроект о выходе из МУС, назвав суд "политическим"

Сегодня парламент Венгрии проголосовал за начало процедуры выхода страны из Международного уголовного суда (МУС), который правительство премьер-министра Виктора Орбана назвало "инструментом политического давления".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Это решение было принято после визита премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапешт, на которого МУС ранее выдал ордер на арест.
В документе, который внес вице-премьер Жолт Шемьен, говорится, что Венгрия "решительно отвергает использование международных организаций, в частности уголовных судов, в качестве инструментов политического влияния".
За соответствующий законопроект проголосовали 134 депутата, против - 37.
Орбан еще в апреле обвинил МУС в потере независимости и соблюдении принципа верховенства права. Правительство также раскритиковало ордер на арест Нетаньяху, назвав его "дерзким".
Решение Венгрии уже вызвало обеспокоенность у президиума Ассамблеи государств-участников МУС. Венгрия была среди основателей Суда и ратифицировала Римский статут еще в 2001 году.
Согласно процедуре, выход страны из МУС вступит в силу через год после официального письменного уведомления, направленного Генеральному секретарю ООН.
Напомним, Биньямин Нетаньяху, которого МУС обвиняет в предполагаемых военных преступлениях в секторе Газа, отверг все обвинения.
Сам израильский премьер назвал решение Будапешта "смелым и принципиальным шагом".
Известно, что разговоры о выходе из МУС велись в Будапеште еще сразу после инаугурации Трампа. По данным издания, с того момента правительство ждало действий Трампа в отношении суда. И когда он заявил, что наложит санкции на Гаагский суд из-за ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, то "венгерское правительство восприняло это как зеленый сигнал".
Заметим, что после того, как Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда, на событие отреагировали правительства десятков стран по всему миру, став на защиту суда.
В то же время, 2 апреля, в Венгрию приезжал израильский премьер Израиля Нетаньяху, несмотря на ордер на арест от МУС выданный Международным уголовным судом.
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