Венгрия одобрила законопроект о выходе из МУС, назвав суд "политическим"

Это решение было принято после визита премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапешт, на которого МУС ранее выдал ордер на арест.

В документе, который внес вице-премьер Жолт Шемьен, говорится, что Венгрия "решительно отвергает использование международных организаций, в частности уголовных судов, в качестве инструментов политического влияния".

За соответствующий законопроект проголосовали 134 депутата, против - 37.

Орбан еще в апреле обвинил МУС в потере независимости и соблюдении принципа верховенства права. Правительство также раскритиковало ордер на арест Нетаньяху, назвав его "дерзким".

Решение Венгрии уже вызвало обеспокоенность у президиума Ассамблеи государств-участников МУС. Венгрия была среди основателей Суда и ратифицировала Римский статут еще в 2001 году.

Согласно процедуре, выход страны из МУС вступит в силу через год после официального письменного уведомления, направленного Генеральному секретарю ООН.

Напомним, Биньямин Нетаньяху, которого МУС обвиняет в предполагаемых военных преступлениях в секторе Газа, отверг все обвинения.

Сам израильский премьер назвал решение Будапешта "смелым и принципиальным шагом".