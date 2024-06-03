Венгрия еще не решила будет ли участвовать в саммите мира в Швейцарии

По словам дипломата, Будапешт еще не принял решение об участии во встрече. Министр отметил, что Венгрия "уважает швейцарские усилия по достижению мира", но "в то же время вопрос в том, имеет ли мирная конференция смысл, если отсутствуют стороны войны".

"Если не обе стороны войны представлены, я думаю, это законный вопрос, имеет ли вся конференция смысл с точки зрения конечной цели, а именно, - стремление к миру. Поэтому мы считаем, что мирная конференция имеет реальный смысл и дает наибольшую надежду на мир, если обе стороны сидят за столом", - сказал Сийярто.

Глава венгерского МИД также отметил, что западные или другие европейцы склонны считать войну в Украине своей войной и что "они также находятся в состоянии войны с Россией". И подчеркнул, что у Будапешта иное мнение.

"Россия не нападала на нас. Мы не в состоянии войны. Украина не борется за нас. Если бы на нас напали, это была бы другая ситуация, но на нас не нападали, как и на другие государства Европейского Союза. Генеральный секретарь НАТО говорил очень четко, что ни один из союзников альянса не находится под военной угрозой. Поэтому если мы не находимся под военной угрозой, то почему мы считаем, что это наша война?", - отметил Сийярто.