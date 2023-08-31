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Венгрия все еще блокирует транш ЕС на военную помощь Украине, - журналист

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Елизавета Драбкина

Венгрия все еще блокирует выделение очередного транша Евросоюза в размере около 500 миллионов евро на военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Все еще продолжается блокировка Венгрией 8-го транша (500 млн евро) военной помощи ЕС для Украины", - написал он.

Йозвяк добавил, что некоторые люди считали, что проблема будет решена во время встречи министров иностранных дел ЕС в Толедо (Испания), которая проходила вчера и сегодня.

Венгрия блокирует помощь Украине

Венгрия регулярно блокирует выделение средств на нужды Украины. Так, в июне Будапешт не поддержал выделение транша ЕС в 500 млн евро на военную помощь Украине. Перед этим Венгрия заблокировала этот же транш в мае.

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что страна готова изменить свое мнение, если Украина исключит венгерский банк OTP из списка международных спонсоров войны.

Что не так с OTP Bank

В мае Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло OTP Bank в международный список спонсоров войны.

Такое решение в НАПК объяснили тем, что крупнейший венгерский банк продолжил свою деятельность в России, несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину, и фактически признал так называемые "Л/ДНР".

Компанию внесли в базу данных World-Check, которая осуществляет учет лиц и организаций с повышенным риском. Она используется во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

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