Венгрия просит ЕС продлить ограничения на импорт зерна из Украины

Фельдман сообщил, что Венгрия также обратилась в Брюссель с просьбой предоставить финансовую поддержку местным фермерам, чтобы облегчить транспортировку запасов зерна, застрявших на внутренних складах до сбора урожая в этом году.

"Мы заинтересованы в том, чтобы сбор урожая в Венгрии был завершен благополучно, и венгерские фермеры могли продавать свою продукцию", - сказал Фельдман после встречи министров сельского хозяйства ЕС в Брюсселе.

Ограничения ЕС для украинского зерна

ЕС 2 мая ввел ограничения до 5 июня на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, чтобы снять избыточное предложение зерна в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.

Эти страны жаловались, что более дешевое украинское зерно делает внутреннее производство невыгодным.

Еврокомиссия заявила, что в этот период украинская пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника могут быть проданы любой другой стране блока из 27 стран.

Ранее ЕС либерализовал весь импорт из Украины, чтобы помочь Киеву отразить вторжение России. Пять стран стали транзитными для украинского зерна, которое нельзя было экспортировать через черноморские порты из-за войны.

Еврокомиссия заявила, что может продлить ограничения на импорт зерна после 5 июня, если исключительные условия сохранятся.

Позиция Украины

Украина считает, что решение ЕС ввести запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в пять стран ЕС не правильно. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в Брюсселе заявил, что идут поиски рыночных решений для этой проблемы.