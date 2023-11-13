Венгрия продолжит блокировку транша военной помощи Украине от ЕС, - глава МИД

По словам министра, блокировка продержиться до тех пор, пока Украина не предоставит Венгрии гарантий, что больше не будет вносить OTP Bank или другие венгерские компании в международный список спонсоров войны.

По словам Сийярто, сегодня, 13 ноября, во время заседания Совета министров иностранных дел Европейского союза на него "пытались оказать давление" с целью поддержки выделения 500 млн евро на помощь Украине, но он повторил, что Будапешт не может поддержать инициативу без гарантий от Киева.

Что предшествовало

Напомним, Венгрия уже несколько месяцев блокирует восьмой транш ЕС для Украины в размере 500 млн евро.

Ранее Будапешт в качестве условия требовал, чтобы Украина исключила OTP Bank из списка спонсоров войны. Но блокировка продолжилась даже после того, как Киев выполнил это условие.

Также в ЕС хотят создать спецфонд на 20 млрд евро для помощи Украине в рамках Европейского фонда мира. Для того, чтобы такую инициативу одобрили, в блоке уже разрабатывают запасной план. О нем сегодня рассказал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.