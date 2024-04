В столице Венгрии прошла масштабная акция протеста против правительства Орбана

Протестующие прошли в парламент, с флагами и национальной символикой, звучали лозунги "Мы не боимся" и "Орбан - в отставку!"

Акция протеста в Будапеште (фото: twitter.com/FallaFella1)

Отмечается, что акцию протеста в субботу возглавил юрист Петер Мадьяр, ранее близкий к администрации, недавно запустивший оппозиционное политическое движение.

Ранее в феврале он отметился рядом заявлений с критикой в адрес правительства. Также Мадьяр опубликовал запись разговора со своей бывшей супругой, экс-министром юстиции Юдит Варга, где она подробно описала попытку старшего помощника главы кабинета Орбана вмешаться в дело о взяточничестве. В настоящее время прокуратура проверяет данные заявления.

Protesters as far as eye can see в центре Budapest сейчас.



Seems Hungarians aren't interested in haveing obese Russian backed kleptocrate loot country and make deals with Iran, China and North Korea.



- Jay in Kyiv (@JayinKyiv) Апр 6, 2024