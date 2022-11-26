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Венгрия назначит нового посла в Украине, им станет выпускник МГИМО, - СМИ

Фото: Венгрия назначит нового посла в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Венгрии планируют отправить в отставку действующего посла в Украине Иштвана Ийдярто. На его место хотят назначить выпускника Московского государственного института международных отношений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HVG.

“Мандат посла Иштвана Ийдярто, который сейчас сопровождает визит главы венгерского государства в Киев, завершается, его заменит опытный представитель МИД Онтал Гейзер”, - рассказывают в издании.

HVG подчеркивает, что замена посла не является внеплановой или срочной, поскольку Ийдярто занимает должность уже четыре года.

В издании добавляют, что уже в понедельник, 28 ноября, Гейзера заслушают в комитете по иностранным делам парламента Венгрии.

Отметим, что главный кандидат в послы в 1986 году получил образование в МГИМО - вузе, который является ключевым для подготовки российских (ранее советских) дипломатов. Он занимал должность главы Национального офиса по вопросам этнических меньшинств и был послом Венгрии в Словакии, Албании и Казахстане.

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Венгрия