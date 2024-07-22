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Венгрия пригрозила Украине судом из-за прекращения транзита нефти "Лукойл"

Фото: Петер Сийярто, глава МИД Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Венгрия может подать в суд из-за угрозы энергетической безопасности страны. Такая ситуация возникла после того, как Украина прекратила транзит нефти российской компании "Лукойл".

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Magyar Nemzet.

Сийярто пожаловался, что Венгрия не может получать достаточного количества нефти без поставок из России, поскольку для этого нет соответствующей инфраструктуры. 

"Очевидно, что решение Украины в корне угрожает безопасности энергоснабжения Венгрии и Словакии. Это неприемлемый шаг со стороны Украины, страны, которая хочет быть членом Европейского союза, и одним своим решением она ставит под фундаментальный риск поставки нефти двум странам-членам ЕС", - считает глава МИД Венгрии. 

По его словам, решение Киева прекратить транзит якобы “является явным нарушением Соглашения об ассоциации с ЕС”. 

Поэтому, как добавил министр, пострадавшее государство может начать процедуру консультаций, в ходе которых ЕК должна представлять интересы страны-члена ЕС. Но, если с Украиной не удастся договориться, то существует возможность начала арбитражного суда и проведения разбирательства в течение 40 дней.

В том случае, если решение не найдут, то Евросоюз имеет право отказаться от выполнения своих обязательств по Соглашению об ассоциации, уточнил Сийярто. 

Что предшествовало

Напомним, о том, что Украина прекратила транзит нефти российской компании "Лукойл" в Венгрию и Словакию, стало известно еще на прошлой неделе.

Украинские санкции против "Лукойла" были введены еще в 2018 году. Но в этом году Киев решил их ужесточить и запретил транзит нефти.

Сийярто уже комментировал такое решение Украины. Он отмечал, что оно якобы является неприемлемым и непонятным. Также он жаловался на серьезную угрозу для поставок нефти в Словакию и Венгрию.

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