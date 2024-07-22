Венгрия пригрозила Украине судом из-за прекращения транзита нефти "Лукойл"

Сийярто пожаловался, что Венгрия не может получать достаточного количества нефти без поставок из России, поскольку для этого нет соответствующей инфраструктуры.

"Очевидно, что решение Украины в корне угрожает безопасности энергоснабжения Венгрии и Словакии. Это неприемлемый шаг со стороны Украины, страны, которая хочет быть членом Европейского союза, и одним своим решением она ставит под фундаментальный риск поставки нефти двум странам-членам ЕС", - считает глава МИД Венгрии.

По его словам, решение Киева прекратить транзит якобы “является явным нарушением Соглашения об ассоциации с ЕС”.

Поэтому, как добавил министр, пострадавшее государство может начать процедуру консультаций, в ходе которых ЕК должна представлять интересы страны-члена ЕС. Но, если с Украиной не удастся договориться, то существует возможность начала арбитражного суда и проведения разбирательства в течение 40 дней.

В том случае, если решение не найдут, то Евросоюз имеет право отказаться от выполнения своих обязательств по Соглашению об ассоциации, уточнил Сийярто.