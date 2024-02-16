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Венгрия присоединилась к коалиции НАТО по разминированию Украины

Фото: Венгрия будет разминировать территорию Украины совместно с партнерами по НАТО (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Венгрия присоединилась к коалиции 20 стран-членов Североатлантического союза (НАТО), которые займутся разминированием территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook венгерского министра обороны Криштофа Салай-Бобровницкого.

Совещание стран НАТО прошло в Брюсселе 15 февраля. В ходе встречи было подписано соглашение о создании Коалиции по противоминной деятельности.

"В Украине одна из самых насущных задач, влияющих на повседневную жизнь населения, - это разминирование... Силы обороны Венгрии вносят свой вклад в деятельность коалиции во главе с Литвой, проводя учения по разминированию", - написал Салай-Бобровницки.

Коалиция НАТО по разминированию Украины

На днях Литва и еще 20 стран утвердили коалицию по разминированию Украины. В артиллерийской коалиции нашим первым вкладом будут боеприпасы 155 мм, а в беспилотной - беспилотники и противодронные системы.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что его страна вместе с Латвией возглавит беспилотную коалицию и анонсировал передачу нашей стране тысячи дронов в рамках британского пакета стоимостью 200 млн фунтов.

12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов. Украинский чиновник выразил благодарность латвийской стороне за соответствующую инициативу.

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