Венгрия объяснила ЕС свое решение упростить пересечение границы для россиян и белорусов

В письме говорится, что Венгрия будет применять "такую же миграционную и проверку безопасности для заявлений" россиян и белорусов на предоставление им так называемой Национальной карты, "как и в случае с другими видами на жительство".

"Национальная карта будет выдаваться согласно соответствующей нормативной базе ЕС и с должным учетом возможных рисков, связанных с безопасностью. В этом смысле венгерское законодательство и практика, против которых Комиссия до сих пор не возражала, не изменились", - отмечается в письме.

Также венгерское правительство подчеркнуло, что и дальше будет уделять внимание "защите своей национальной безопасности и безопасности Шенгенской зоны в целом".