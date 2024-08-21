RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Венгрия объяснила ЕС свое решение упростить пересечение границы для россиян и белорусов

Фото: Венгрия объяснила ЕС свое решение упростить пересечение границы для россиян и белорусов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Венгрии предоставило объяснение Европейской комиссии о своем решении упростить пересечение границы для граждан России и Беларуси. Будапешт не видит в этом никаких угроз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по делам ЕС правительства Венгрии Яноша Бока, которое в соцсети Х опубликовало письмо на имя еврокомиссара по внутренним делам Ильвы Йоганссон.

В письме говорится, что Венгрия будет применять "такую же миграционную и проверку безопасности для заявлений" россиян и белорусов на предоставление им так называемой Национальной карты, "как и в случае с другими видами на жительство".

"Национальная карта будет выдаваться согласно соответствующей нормативной базе ЕС и с должным учетом возможных рисков, связанных с безопасностью. В этом смысле венгерское законодательство и практика, против которых Комиссия до сих пор не возражала, не изменились", - отмечается в письме.

Также венгерское правительство подчеркнуло, что и дальше будет уделять внимание "защите своей национальной безопасности и безопасности Шенгенской зоны в целом".

Что предшествовало

Напомним, недавно Венгрия включила граждан России и Беларуси в программу так называемой "национальной карты". Таким образом, россияне и белорусы, которые получают такую карту, не должны проходить специальную проверку при въезде в страну.

После такого решения Будапешта ряд стран обратились в Еврокомиссию с жалобой. В частности, министр иностранных дел Литвы заявил, что такой шаг может угрожать безопасности всего Евросоюза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзВенгрия