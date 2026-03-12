ua en ru
Чт, 12 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Венгрия вернет авто "Ощада" пустыми с условием по деньгам и золоту

13:05 12.03.2026 Чт
2 мин
Когда Будапешт отдаст похищенные средства?
aimg Татьяна Степанова
Венгрия вернет авто "Ощада" пустыми с условием по деньгам и золоту Фото: глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш (Getty Images)

Венгрия отдаст Украине задержанные инкассаторские авто Ощадбанка, но пустыми. В Будапеште назвали условие для возвращения похищенных средств.

Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуляшсообщает РБК-Украина со ссылкой на ТеІех.

Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии (NAV) сообщила, что вернет два украинских инкассаторских автомобиля, задержанные на прошлой неделе, но пустыми.

В то же время Гуляш заявил, что "в конкретном деле подозрений нет, но расследование проводится в соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег".

"Одно можно сказать как факт: у партии было беспрецедентное количество иностранной валюты и много золота", - добавил представитель венгерского правительства.

По его словам, "если не будет обоснованного подозрения, то деньги должны быть возвращены Украине".

Венгрия похитила средства Ощадбанка

Напомним, 5 марта два автомобиля Ощадбанка, которые сопровождали семь инкассаторов, были безосновательно задержаны в Венгрии.

Машины перевозили 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 килограммов золота в рамках регулярной перевозки иностранной валюты и золота между "Райффазен банк" Австрия и Ощадбанком.

В украинском МИД заверили, что Украина примет соответствующие меры, включая инициирование санкций, из-за задержания украинских граждан в Венгрии.

В тот же день Украине удалось вернуть семерых инкассаторов, однако имущество банка все еще в Венгрии.

Подробнее о том зачем Будапешт задержал инкассаторов и будет ли дефицит валюты в стране из-за этого инцидента, - в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ощадбанк Венгрия
Новости
По 1500 грн пенсионерам и кэшбек за топливо: Зеленский анонсировал новые выплаты
По 1500 грн пенсионерам и кэшбек за топливо: Зеленский анонсировал новые выплаты
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко