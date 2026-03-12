Венгрия вернет авто "Ощада" пустыми с условием по деньгам и золоту
Венгрия отдаст Украине задержанные инкассаторские авто Ощадбанка, но пустыми. В Будапеште назвали условие для возвращения похищенных средств.
Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуляшсообщает РБК-Украина со ссылкой на ТеІех.
Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии (NAV) сообщила, что вернет два украинских инкассаторских автомобиля, задержанные на прошлой неделе, но пустыми.
В то же время Гуляш заявил, что "в конкретном деле подозрений нет, но расследование проводится в соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег".
"Одно можно сказать как факт: у партии было беспрецедентное количество иностранной валюты и много золота", - добавил представитель венгерского правительства.
По его словам, "если не будет обоснованного подозрения, то деньги должны быть возвращены Украине".
Венгрия похитила средства Ощадбанка
Напомним, 5 марта два автомобиля Ощадбанка, которые сопровождали семь инкассаторов, были безосновательно задержаны в Венгрии.
Машины перевозили 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 килограммов золота в рамках регулярной перевозки иностранной валюты и золота между "Райффазен банк" Австрия и Ощадбанком.
В украинском МИД заверили, что Украина примет соответствующие меры, включая инициирование санкций, из-за задержания украинских граждан в Венгрии.
В тот же день Украине удалось вернуть семерых инкассаторов, однако имущество банка все еще в Венгрии.
Подробнее о том зачем Будапешт задержал инкассаторов и будет ли дефицит валюты в стране из-за этого инцидента, - в материале РБК-Украина.