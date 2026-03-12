Венгрия вернет авто "Ощада" пустыми с условием по деньгам и золоту

Венгрия отдаст Украине задержанные инкассаторские авто Ощадбанка, но пустыми. В Будапеште назвали условие для возвращения похищенных средств.

Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуляшсообщает РБК-Украина со ссылкой на ТеІех .

Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии (NAV) сообщила, что вернет два украинских инкассаторских автомобиля, задержанные на прошлой неделе, но пустыми.

В то же время Гуляш заявил, что "в конкретном деле подозрений нет, но расследование проводится в соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег".

"Одно можно сказать как факт: у партии было беспрецедентное количество иностранной валюты и много золота", - добавил представитель венгерского правительства.

По его словам, "если не будет обоснованного подозрения, то деньги должны быть возвращены Украине".