Венгрия пошла на радикальный шаг, чтобы спасти АЭС от обмеления Дуная

После того, как власти Венгрии начали затопление двух барж, уровень воды в Дунае начал подниматься. Такой шаг должен помочь обеспечить дальнейшую работу АЭС "Пакш" и не допустить ее полной остановки.

Премьер-министр Петер Мадяр сообщил, что уровень воды у насосной станции АЭС "Пакш" уже вырос примерно на один сантиметр.

Помимо затопления барж работники сооружают подводный барьер. Его задача будет замедлить течение Дуная и помочь поднять уровень воды до показателей, необходимых для охлаждения реакторов.

Ожидается, что в течение дня в этот участок доставят около 5 тысяч метрических тонн камней.

Причиной проблемы стала длительная засуха на фоне охвативших Европу волн жары. Из-за высоких температур водоемы мелеют, а сокращение стока Дуная создает дополнительные трудности для атомной энергетики.

АЭС работает только на четверть мощности

АЭС "Пакш" производит около 40% электроэнергии Венгрии. Ее максимальная мощность составляет около 2 тысяч мегаватт, однако сейчас станция производит всего 485 мегаватт.

По прогнозам, в начале следующей недели уровень Дуная может упасть настолько, что придется выключить одну из двух турбин, которые продолжают работать. Если вода опустится ниже, под угрозой окажется работа всей станции.

Полная остановка АЭС вынудит Венгрию увеличить импорт электроэнергии, особенно в вечерние часы. Кроме того, это приведет к значительным финансовым потерям.

По оценкам компании Magyar, содержание АЭС "Пакш" в нерабочем состоянии обойдется не менее 50 млрд форинтов, или около 159 млн долларов, в месяц. В эту сумму не входят возможные убытки предприятий из-за ограничения поставок электроэнергии.